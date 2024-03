Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri aliatilor sa ia decizii care sa grabeasca furnizarea de arme si munitii, insistand ca nu mai este timp de pierdut in fata armatei presedintelui rus Vladimir Putin. Joi dimineața Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Ucraina a fost vizata in noaptea de sambata spre duminica intr-un val de atacuri cu racheta si drona, anunta oficiali militari din intreaga tara, relateaza CNN. O persoana a fost ranita la Konstantinivka, in regiunea Donetk (est), intr-un atac ”masiv”, anunta politia regionala. Imobile locuite, gara…

- Trupele ruse continua sa atace in șapte puncte ale frontului - Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka, Zaporojie și Herson, a anunțat joi dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Miercuri au avut loc 92 de confruntari pe toata linia frontului, iar rușii au lansat 51 de atacuri cu racheta și…

- In majoritatea direcțiilor de pe front, aparatorii Ucrainei resping atacurile trupelor ruse, in direcția Melitopol epuizeaza inamicul, in direcția Herson incearca sa extinda capul de pod, conform datelor Statului Major al Forțele armate ale Ucrainei.Pe parcursul zilei trecute au avut loc 95 de ciocniri…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think-tank din SUA, a mentionat de asemenea sambata in evaluarea sa zilnica despre evolutia frontului ucrainean ca trupele ruse isi continua ofensiva in apropiere de Kupiansk si au inaintat in acel sector al frontului, relateaza sambata agentia de presa…

