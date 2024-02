LIVE TEXT: Război în Ucraina: Forțele ruse continuă să atace în șapte puncte ale frontului Trupele ruse continua sa atace in șapte puncte ale frontului - Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka, Zaporojie și Herson, a anunțat joi dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Miercuri au avut loc 92 de confruntari pe toata linia frontului, iar rușii au lansat 51 de atacuri cu racheta și 80 de lovituri aeriene și au tras de 89 de ori cu sisteme de rachete cu lansare multipla asupra trupelor ucrainene și a zonelor populate.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 9 februarie, ora 03.15: Omul care a salvat Kievul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva actuala a armatei ruse nu a facut progrese semnificative din momentul in care a inceput la in noiembrie 2023 și se va incheia la inceputul primaverii, a declarat Kirilo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ucrainene. Potrivit Statului Major ucrainean, trupele ruse incearca sa avanseze…

- Trupele ruse fac eforturi pentru a avansa in opt puncte de pe linia frontului, iar forțele ucrainene au respins aproximativ 70 de atacuri in ultimele 24 de ore, a anunțat marți dimineața Statul Major de la Kiev.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Trupele ruse avanseaza in direcțiile Kupiansk, Liman și Bahmut pentru a captura noi așezari in regiunile Donețk și Harkov, a declarat comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Syrskyi, citat de Ukrainskaia Pravda."In direcțiile Kupiansk, Lymansk și Bakhmutsk, acțiunile…

- Fortele de aparare ale Ucrainei au respins, sambata, 34 de atacuri inamice in sectoarele Kupiansk, Bahmut, Avdiivka si Marinka ale frontului, relateaza Ukrinform, citat de news.ro.Potrivit raportului Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, pe malul stang al raului Nipro, in regiunea…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operatiuni defensive "dificile" in unele parti ale frontului de est, in conditiile in care se instaleaza frigul aspru al iernii, dar fortele din sud continua sa desfasoare actiuni ofensive, a declarat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.Trupele…

- Fortele ruse au pierdut miercuri un total de 1.130 de soldati, 20 de tancuri si 33 de sisteme de artilerie, intr-o noua zi de pierderi masive, a anuntat joi Statul Major General al Ucrainei, citat de EFE. Victimele de miercuri ridica pierderile de personal ale Rusiei in razboi la 321.800 de oameni,…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operatiuni defensive "dificile" in unele parti ale frontului de est, in conditiile in care se instaleaza frigul aspru al iernii, dar fortele din sud continua sa desfasoare actiuni ofensive, a declarat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.Trupele…

- Mai mulți oficiali ucraineni au subliniat complexitatea situației din prima linie, afirmand ca forțele ucrainene pastreaza controlul asupra spațiului de lupta.Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) l-a citat pe comandantul șef al Ucrainei, Valerii Zaluzhnyi, care a subliniat intensitatea sporita…