Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au continuat sa atace pe intreaga linie a frontului in ultimele 24 de ore, cele mai intense confruntari avand loc in sectoarele Novopavlivka și Avdiivka. Inamicul a lansat 16 rachete și 130 de lovituri aeriene și a tras de 65 de ori cu lansatoare de rachete multiple asupra pozițiilor armatei ucrainene…

- Forțele Moscovei au cucerit orașul estic ucrainean luna aceasta, dar au platit un preț greu pentru aceasta victorie, scrie Business Insider.Este posibil ca mai mulți soldați ruși sa fi murit in timpul cuceririi orașului ucrainean Avdiivka decat in cei 10 ani de razboi sovietico-afgan, spun experții…

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata.

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata, consemneaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 729. ​​​​​Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrain

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…

- Trupele ruse continua sa atace in șapte puncte ale frontului - Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka, Zaporojie și Herson, a anunțat joi dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Miercuri au avut loc 92 de confruntari pe toata linia frontului, iar rușii au lansat 51 de atacuri cu racheta și…

- Trupele ruse fac eforturi pentru a avansa in opt puncte de pe linia frontului, iar forțele ucrainene au respins aproximativ 70 de atacuri in ultimele 24 de ore, a anunțat marți dimineața Statul Major de la Kiev.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…