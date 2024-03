Stiri pe aceeasi tema

- O mina a ramas fara curent electric in regiunea Donețk, in timp ce o conducta de gaz a fost avariata in regiunea Dnipropetrovsk, ambele din cauza atacurilor rusești, informeaza pravda.com.ua. In plus, o conducta de gaz a fost avariata in orașul Nikopol ca urmare a bombardamentelor de artilerie. Oamenii…

- Forțele ruse au lansat atacuri intense in sectoarele Avdiivka și Novopavlivka, a anunțat luni dimineața Statul Major ucrainean. In acest interval s-au dat 78 de lupte pe toata linia frontului, iar armata rusa a lansat șapte atacuri cu rachete și 50 de lovituri aeriene. Artileria inamica a bombardat…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca Rusia a atacat din nou masiv pe linia frontului. „In total, inamicul a lansat 7 rachete și 87 de lovituri aeriene, a efectuat 137 de atacuri MLRS asupra pozițiilor trupelor noastre și a zonelor populate. Ca urmare a atacurilor teroriste…

- Kremlinul a acuzat sambata Washingtonul ca "provoaca" Kievul sa continue razboiul, in timp ce Ucraina asteapta sosirea ajutorului european si isi regandeste tactica pentru a prelua initiativa pe front. Intre timp, in ultima zi, au avut loc 66 de ciocniri intre forțele ucrainene și cele ruse, anunța…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat 29 de atacuri pe direcțiile Herson și Zaporojie. Trupele ruse și-au consolidat poziția tactica pe direcția Donețk at Info real.

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…