- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- Rușii au continuat sa atace pe intreaga linie a frontului in ultimele 24 de ore, cele mai intense confruntari avand loc in sectoarele Novopavlivka și Avdiivka. Inamicul a lansat 16 rachete și 130 de lovituri aeriene și a tras de 65 de ori cu lansatoare de rachete multiple asupra pozițiilor armatei ucrainene…

- O mina a ramas fara curent electric in regiunea Donețk, in timp ce o conducta de gaz a fost avariata in regiunea Dnipropetrovsk, ambele din cauza atacurilor rusești, informeaza pravda.com.ua. In plus, o conducta de gaz a fost avariata in orașul Nikopol ca urmare a bombardamentelor de artilerie. Oamenii…

- Forțele ruse au lansat atacuri intense in sectoarele Avdiivka și Novopavlivka, a anunțat luni dimineața Statul Major ucrainean. In acest interval s-au dat 78 de lupte pe toata linia frontului, iar armata rusa a lansat șapte atacuri cu rachete și 50 de lovituri aeriene. Artileria inamica a bombardat…

- Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat joi o estimare conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa 486 de miliarde de dolari, transmite AFP, transmite Agerpres. Evaluarea precedenta, din martie anul trecut, era de 411 miliarde de dolari. Distrugerile…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu sediul la Lausanne, cea mai inalta instanta din sportul mondial, urmeaza sa examineze vineri un apel al Rusiei impotriva sanctiunilor care impiedica forul olimpic al acestei tari sa primeasca finantare si sa fie asociat cu Miscarea Olimpica, informeaza Reuters,…

- Rusia a denuntat duminica lovitura aeriana ucraineana asupra unei piete din orasul Donetk, estul Ucrainei, care s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 20 de raniti”, drept un „act terorist barbar” care arata „necesitatea de a atinge toate obiectivele” asaltului in Ucraina. „Regimul neo-nazist de la…

