Val de atacuri ruse nocturne cu dronă şi rachete în Ucraina, la marcarea a doi ani de la invazia rusă Ucraina a fost vizata in noaptea de sambata spre duminica intr-un val de atacuri cu racheta si drona, anunta oficiali militari din intreaga tara, relateaza CNN. O persoana a fost ranita la Konstantinivka, in regiunea Donetk (est), intr-un atac ”masiv”, anunta politia regionala. Imobile locuite, gara din localitate si unitati educationale au fost lovite in acest atac, potrivit aceleiasi surse. In total 81 de persoane au fost evacuate dupa ce armata rusa a bombardat districtele Pokrovsk, Hramatorsk si Bahmut, anunta duminica pe retele de socializare seful Adminisytratiei Militare Donetk. In regiunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

