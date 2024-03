Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa „functioneze din nou”, opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia, relateaza Reuters. Intr-o interventie video la o conferinta globala gazduita de Coreea de Sud, Zelenski –…

- Ucraina anunta luni ca a doborat 17 dintre 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni si o intensificare a bombardamentelor ruse in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza AFP, informeaza News.ro. In noaptea de duminica spre luni, Rusia a tras…

- Razboi in Ucraina, ziua 754. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democra

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.

- Armata ucraineana va stabiliza situatia pe campul de lupta si are in vedere formarea unor unitati pentru actiuni contraofensive in cursul acestui an, a afirmat miercuri, 6 martie, generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul fortelor terestre ale Ucrainei, citat de Reuters și Agerpres.Ucrainenii au fost…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat ca Ucraina va caștiga razboiul și și-a indemnat pe ucraineni sa ramana optimiști, in timpul unui discurs care marcheaza doi ani de cand Rusia a declanșat razboiul, relateaza CNN.„Astazi, din pacate, fiecare dintre noi are pe cineva pentru care sa…

- ”Rusia are un deficit mare de drone și artilerie. Un deficit mare. De asemenea, nu mai are nici rachete", a spus Volodimir Zelenski, in timpul unei conferințe in Estonia. Președintele ucrainean sustine ca Rusia se confrunta in prezent cu o mare lipsa de arme, așa ca Ucraina nu poate face o pauza in…

- Razboi in Ucraina, ziua 684. Rusia a lansat, luni dimineața, un atac cu rachete spre mai multe orașe ucrainene, lovind inclusiv cladiri rezidențiale, au anunțat oficiali ucraineni. Presa ucraineana relateaza ca au fost auzite explozii in orașele Dnipro, Z