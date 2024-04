Abandonatul Cozma Deputatul Adrian Cozma, președintele organizației județene Satu Mare a PNL și vicepreședinte național al partidului, și-a inceput cu stangul cursa pentru cea mai importanta funcție din administrația publica satmareana. Singur cuc Deputatul Cozma și-a depus sambata candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare intr-un anonimat aproape total. Nici macar ziarele și televiziunile locale nu au dat mare importanța evenimentului. Președintele și secretarul general al PNL, Nicolae Ciuca respectiv Lucian Bode, nu l-au onorat cu prezența, ca pe mulți alți candidați, dar nici… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat marti, la Buzau, ca liberalii vor avea un candidat care va fi propus pentru alegerile prezidentiale, precizand ca nu a purtat discutii cu PSD in legatura cu posibilitatea de a avea un candidat comun. La finalul evenimentului prilejuit…

- Buzaul a fost gazda unui eveniment de proporții deosebite in politica locala, unde mii de liberali buzoieni s-au unit pentru a sarbatori lansarea candidaților PNL pentru alegerile locale. Evenimentul de marca a fost marcat de prezența unor figuri de frunte ale partidului, printre care se numara Președintele…

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, care a fost demis de la șefia PNL Timiș dupa s-a opus alianței electorale PNL-PSD din județ, a declarat marți, 2 aprilie, ca s-a inscris și va candida pentru un al doilea mandat la CJ Timiș din partea partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban.„Acum trebuie sa…

- In sedinta coalitiei nu s-a decid candidatul pentru Primaria Capitalei. Nu se știe nici acum daca vor merge separat sau vor avea un candidat comun. Decizia a fost amanata pentru duminica. Pana in acest momnet, social-democratii au susținut in acest moment ca vor merge cu Gabriela Firea, iar daca…

- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, intr-o sedinta in care ar urma sa decida candidaturile pentru Primaria Capitalei si primariile de sectoare. Din partea PSD, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la consultari participa Paul Stanescu, Mihai Tudose, Alfred…

- Politic Daniel Constantin, obligat sa candideze la președinția Consiliului Județean Teleorman martie 5, 2024 15:33 In ultima ședința a Biroului Politic Național al PNL, ce a avut loc duminica seara, cațiva lideri ai partidului au solicitat o derogare de la decizia luata cu ceva timp in urma, respectiv…

- Ultima decizie a Biroului Politic Național al PNL din 31 ianuarie 2024 – prin care liderii județeni sunt obligați sa candideze la șefi ai consiliului județean sau ai municipiului reședința de județ, a picat ca un trasnet asupra liberalilor cu vechi ștate in partid. De fapt, prin cele trei masuri ale…