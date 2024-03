O primă înțelegere în Coaliție: candidați comuni pentru sectoarele Capitalei. S-au stabilit numele pentru 1 și 2 Coaliția PSD-PNL nu s-a pus de acord pentru o candidatura comuna la Primaria Capitalei, dar lucrurile se clarifica la nivelul sectoarelor. Coaliția PSD-PNL ar fi ajuns la un acord pentru a prezenta liste comune la alegerile locale din sectoarele Capitalei, conform unor surse politice . Decizia ar fi fost luata in urma unei ședințe de coaliție. Cele doua partide au convenit sa propuna candidați comuni la Primariile Sectoarelor 1, 2 și 5. In restul sectoarelor, primarii in funcție sunt deja din coaliție (PSD – la sectoarele 3 și 4, iar PNL – la sectorul 6). Candidatul Coaliției la Sectorul 1 este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

