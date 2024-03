Şedință decisivă. PSD-PNL, unde ne grăbim? In sedinta coalitiei nu s-a decid candidatul pentru Primaria Capitalei. Nu se știe nici acum daca vor merge separat sau vor avea un candidat comun. Decizia a fost amanata pentru duminica. Pana in acest momnet, social-democratii au susținut in acest moment ca vor merge cu Gabriela Firea, iar daca vor fi candidaturi comune, candidatul nu va fi nici Gabriela Firea, nici Sebastian Burduja. Ce s-a decis la sectoare Liste comune vor fi insa la sectoarele din Capitala, potrivit ultimelor informații aparute in presa. Aceasta decizie a fost luata joi, dupa ședința de coaliție. Liderii coalitiei de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

