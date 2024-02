Stiri pe aceeasi tema

- Doi lideri importanți exclud varianta unui candidat comun la prezidențiale. Europarlamentarul Rareș Bogdan și prim-vicepreședinte PNL susține ca partidul va avea un candidat propriu, iar Nicolae Ciuca este obligat sa candideze la prezidențiale.De asemenea, Rareș Bogdan a susținut ca reprezentanții…

- Ideea de rocada la alegerile prezidentiale, dupa modelul practicat la rotatia premierilor, ii surade premierului Marcel Ciolacu, presedintele PSD, care o considera „foarte buna, dar sa fie pe mandat complet”. Iata ce a raspuns premierul Marcel Ciolacu, miercuri, intr-o conferința de presa, la o intrebare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a spus celor din partid ca in cazul in care PNL va ieși pe locul 3 la alegerile europarlamentare, atunci ramane de vazut daca mai continua in coaliție, ne-au precizat surse politice.”Pana in 2024 se pastreaza coaliția. Daca iese PNL pe locul 3 euro mai vedem daca facem…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Va candida Mircea Geoana la președinția Romaniei? Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a dat de ințeles joi la Europa FM ca nu-l va sprijini pe Mircea Geoana spre Cotroceni și ca „Aș vedea, totuși, un om mai de stanga și mult mai aplicat și un om inca in valtoarea realitații din Romania”. „Dupa ce termin…