Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Rareș Bogdan a susținut ca reprezentanții partidului nu se tem de niciun contracandidat, oricare ar fi acesta. Și Mihai Tudose, liderul de campanie al PSD, exclude varianta unui candidat comun la alegerile prezidențiale. „Președintele partidului este obligat sa-și asume candidatura la prezidențiale.…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca sustine ca, din postura de sef al Armatei, a lucrat foarte bine cu adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana. Totusi, candidatura lui Mircea Geoana, fost lider PSD, din partea PNL la alegerile prezidentiale ”este un scenariu cu o probabilitate foarte, foarte…

- Vorbim despre un scenariu foarte interesant din partea social-democraților, care presupune ca, pe rand, cele doua partide sa dea președintele, cat și premierul. Inițial, ar fi vorba despre un candidat comun la alegerile prezidențiale, urmand ca acesta sa numeasca un premier din partea celuilalt partid,…

- Liderii PSD și PNL s-au intalnit luni, la guvern, intr-o prima ședința de coaliție din 2024. Dincolo de temele la zi, legate de urgențele guvernarii, s-a abordat și tema alegerilor prezidențiale de la sfarșitul acestui an.Potrivit unor surse politice, s-a abordat inclusiv posibilitatea unui candidat…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca este exclus un candidat comun PNL-PSD la alegerile prezidențiale din 2024, adaugand ca „in toate fazele electorale de anul viitor PNL va merge pe cont propriu”.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, spune ca nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele partidului sa se dea la o parte la alegerile prezidențiale, potrivit News.ro.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…