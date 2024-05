Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care costul vieții pare ca se afla pe o traiectorie ascendenta nesfarșita, industria alimentara se confrunta, in prezent, cu o furtuna in adevaratul sens al cuvantului. Pe masura ce inflația forței de munca este mai ridicata decat cea a materiilor prime, impactul asupra operatorilor…

- Fata de luna martie, preturile au crescut cu 3,18%, conduse de cresterea preturilor bauturilor alcoolice si tutun, precum si cazarii in hoteluri,, cafenelelor si restaurantelor. Rata inflatiei din aprilie marcheaza cea mai mare crestere anuala a preturilor din noiembrie 2022, cand inflatia era de aproximativ…

- Datele referitoare la pIB sunt ajustate la sezonalizate si inflatie. Economistii chestionati de Dow Jones anticipasera o crestere economica de 2,4% ,dupa un avans de 3,4% in trimestrul al patrulea din 2023 si de 4,9% in perioada anterioara. Cheltuielile consumatorilor au crescut cu 2,5% in aceasta perioada,…

- Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 3,1%. Preturile alimentelor au avut ceaq mai mare influenta in scaderea indicatorului general, a spus ONS, in timp ce carburantii au avut o influentacrescatoare. Inflatia de baza, excluzand energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a fost…

- A treia luna consecutiva de preturi mai mari ale preturilor de consum raportate miercuri de Departamentul Muncii a urmat stirilor de saptamana trecuta potrivit ca cresterea locurilor de munca a accelerat in martie, rata somajului scazand la 3,8%, de la 3,9% in februarie. Presedintele Fed, Jerome Powell,…

- Economistii chestionati de Reuters estimasera ca inflatia se va mentine constanta fata de luna precedenta, la 2,6%. Rata de baza a inflatiei, excluzand energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a incetinit de la 3,1% la 2,9% fiind, de asemenea, sub asteptari. Cu toate acestea, inflatia in sectorul serviciilor…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,4%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 1,35%, sectorul determinand, de asemenea, castiguri in Statele Unite, in timp ce actiunile sectorului media au scazut cu 0,5%. Bugetul Regatului Unit…