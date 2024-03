Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, dupa circa 10 ani de stagnare, s-a observat o creștere a prețului metalului galben, investitorii fiind interesați de plasamentele in așa numitele „refugii”, care ofera protecție. Uncia de aur a atins marți un record istoric de 2136,7 dolari și se vorbește deja despre atingerea, pana…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 0,27%, marea majoritate a sectoarelor terminand in rosu. Actiunile companiilor din minerit au scazut cu 0,9%, in timp ce titlurile companiilor de utilitatil au crescut cu 1,8%. Analistii se asteapta ca BCE sa mentina ratele dobanzilor nemodificate,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, bursele majore si majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile din constructii au crescut cu 1,1%, in timp ce titlurile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele sectorului automo a crescut cu…

- ”Ne-am descurcat destul de bine anul trecut, desi am avut o revizuire in scadere a valorii activelor destul de mare in primul trimestru”, a declarat duminica presedintele Foxconn, Liu Young-way, referindu-se la o reducere de valoare legata de participatia sa de 34% la producatorul japonez de electronice…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,9% in urma unei sesiuni de tranzactionare mixte. Actiunile producatorilor de alimente si bauturi au urcat cu 0,2%, in timp ce titlurile companiiilor de constructii si materiale au scazut cu 2,9%, iar cele tehnologice cu 1,9%. Gigantul maritim danez…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, stergand castigul de aproape 0,7% inregistrat pe parcursul sedintei de tranzactionare, cand a atins cel mai ridicat nivel din 20 ianuarie 2022, potrivit datelor LSEG. Actiunile de petrol si gaze au crescut cu 0,6%, deoarece investitorii au monitorizat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,9%, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Actiunile miniere au crescut cel mai mult, cu 3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat ziua in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de asigurari…