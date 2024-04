Becali. ”Trebuia să fie 5-1” Gigi Becali, patronul lui FCSB, a comentat caștigarea titlului și s-a aratat de parere ca triumful a fost in zadar daca nu este completat cu un parcurs bun in cupele europene. „Slava Ție, Doamne! Tot timpul am fost pe locul doi. Acum, iți spun un lucru. Nu trebuie sa uitam niciodata și trebuie sa analizam ce se intampla in fotbalul romanesc. Luați Dinamo, care e pe ultimul loc, luați Rapidul, care a retrogradat. Asta e meritul meu, ca am ținut echipa mereu acolo, sus, și in cupele europene. Ce s-a intamplat in seara asta e cununa. Noi n-am caștigat așa, hai ca ne chinuim, am caștigat en-fanfare.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

