Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza luni, 13 mai 2024, alaturi de cele 29 de federatii afiliate, un miting de protest in fata Guvernului Romaniei, sub sloganul „Respect pentru munca si cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”. Conform unui comunicat…

- Blocul National Sindical anunta ca va organiza un protest in fata sediului Guvernului, in data de 13 mai, pentru a cere reducerea fiscalitatii pe munca. Mitingul va fi urmat de un mars catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul…

- Intrarea totala a Romaniei in Schengen, adica deschiderea frontierelor aeriene, terestre si navale, ar putea veni cu plecarea in masa a fortei de munca venite in tara din statele din afara Uniunii Europene, .... The post FORȚA DE MUNCA Jumatate dintre muncitorii straini asteapta deja sa plece din tara…

- Angajatii de la Registrul Comertului din Bucuresti si din mai multe orase din tara au declansat marti, pentru a doua zi consecutiv, un protest spontan, astfel ca activitatea cu publicul a fost suspendata. De altfel, angajatii institutiei au organizat in ultima perioada mai multe proteste, reclamand…

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Unde se fac angajari. LISTA posturilor, salarii și beneficii Locuri de munca. In aceasta perioada, sunt disponibile 240 de locuri de munca oferite de angajatorii din Spatiul Economic European. Romanii au acces la aceste posturi, prin reteaua Eures Romania.…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 114 locuri de munca pentru: mașinist CNC, muncitor necalificat in agricultultura, culegator in capșuni, muncitor necalificat in agricultultura – culegator…

- ”In ultimii 15 ani, mai mult de o treime din fermele din Europa au fost nevoite sa se inchida, cu mult inainte sa se vorbeasca despre Pactul Verde in politica generala. Trebuie sa ne uitam la ceea ce nu merge bine in politica agricola europeana spune Terry Reintke. Verzii europeni doresc schimbarea…