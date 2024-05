Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim european va fi introdus și in Romania. PSD anunța printr-un comunicat ca salariul minim care este acum in valoare de 3300 de lei brut ar urma sa creasca de la 1 iulie la 3700 de lei brut iar premierul Marcel Ciolacu a confirmat aceste mariri de salarii. Analistul economic Adrian Negrescu…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Pana la finalul anului, in Romania se va introduce salariul minim european, de care vor beneficia in special angajații cu mai mult de 24 de luni la actualul loc de munca, pentru…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Este rezultatul masurilor propuse de PSD și care au avut drept scop creșterea salariilor pentru cei cu venituri mici. Masurile propuse de PSD cresc veniturile romanilor In ultimii…

- Stabilirea salariului minim este o procedura delicata, care are drept obiectiv realizarea unui echilibru intre obiective care uneori sunt opuse si, de aceea, sfaturile expertilor ii pot ajuta pe decidenti in acest proces, se arata intr-un capitol separat al analizei aprofundate privind dezechilibrele…

- Ministrul Muncii a vorbit, in cadrul Conferinței ”Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, organizate de postul de televiziune Antena 3 CNN , despre piața deficitara de munca din Romania și despre masurile pe care Guvernul le pregatește pentru a rezolva aceasta problema.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat care ar urma sa fie valoarea salariului minim incepand cu data de 1 iulie 2024. Ministrul Muncii a vorbit, in cadrul Conferinței „Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, organizate de postul de televiziune Antena 3…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat din nou marți, la prezentarea studiului economic al OCDE privind economia Romaniei, ca vrea sa aderam la aceasta organizație in anul 2026. Daca premierul a spus ca Guvernul a facut eforturi a implementa un plan de consolidare fiscala pe termen scurt si mediu pentru…

- Implementarea salariului minim european este o prioritate pentru guvernul PSD, concretizata prin obiective ambițioase asumate in programul de guvernare. Angajamentul ferm este ca, pana la 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu norma intreaga nu va primi un salariu net mai mic de 500 de euro lunar. Acest…