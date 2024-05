Universitatea din Petroșani anunță oportunități de mobilitate prin Consorțiul EURECA-PRO Universitatea din Petroșani se mandrește cu apartenența sa la consorțiul universitar EURECA-PRO, oferind studenților sai șansa de a-și extinde orizonturile academice și profesionale printr-o saptamana de mobilitate in cadrul universitaților partenere internaționale. In luna noiembrie, studenții Universitații din Petroșani sunt invitați sa participe la un program de mobilitate care le va permite sa iși dezvolte abilitațile și sa iși extinda rețelele de cercetare. Aceasta inițiativa, organizata in colaborare cu EURECA-PRO, va oferi solicitanților selectați o oportunitate unica de a lucra… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O haita de ciini fara stapin a bagat frica in oamenii care pașesc pe teritoriul caminului studențesc numarul 5 al Universitații de Stat din Moldova. Mulți au fost atacați și mușcați, iar aceasta problema ramine nerezolvata de ani de zile. In aceasta situație, unii studenți și angajați ai caminului s-au…

- Studenti construiesc tabere pro-palestiniene si in unele dintre cele mai mari universitati din Canada, cerand sa se retraga din grupurile cu legaturi cu Israelul, relateaza Reuters. Studentii au infiintat tabere in unitati de invatamant canadiene, inclusiv Universitatea din Toronto, Universitatea din…

- Mitropolitul Vladimir indeamna cetațenii sa participe la Recensamant, desfașurat in perioada 8 aprilie - 7 iulie 2024. „Este un act de responsabilitate civica și morala, care ne permite sa oferim informații esențiale pentru planificarea și dezvoltarea societații”, a menționat mitropolitul.

- Astazi, 8 aprilie 2024, oamenii de știința de la NASA sunt pregatiți sa urmareasca cu atenție o rara și fascinanta eclipsa totala de soare ce va avea loc in America de Nord și Mexic. Fenomenul va fi subiectul unui amplu studiu, iar NASA va utiliza avioane și rachete pentru a monitoriza și a ințelege…

- ”Spațiul Schengen nu e complet pana nu intra și Romania”, a declarat miercuri presedinta Parlamentului European Roberta Metsola la intalnirea cu studentii Universitatii din Bucuresti, care s-a desfașurat la Opera Nationala. ”In decembrie 2022, cand am fost in București (…) v-am spus ca, in timpul mandatului…