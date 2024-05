Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa "neutralizeze" bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a reiterat marți ca țara sa „nu ar trebui sa excluda” posibilitatea de a trimite trupe in Ucraina, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Intrebat despre posibilitatea de a trimite militari polonezi in Ucraina, Sikorski a raspuns ca „nu ar trebui sa…

- Președintele francez Emmanuel Macron il va presa pe omologul sau chinez Xi Jinping sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a contribui la solutionarea razboiului din Ucraina, in timpul turneului european al liderului chinez de la inceputul lunii mai. Potrivit analiștilor insa, nu exista prea…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a ordonat o invazie in Ucraina vecina in urma cu peste doi ani, a declarat ca este deschis la o incetare a focului pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, relateaza dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu…

- Atacul care l-a vizat marti in capitala Lituaniei, Vilnius, pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil "organizat de Rusia", au transmis miercuri, 13 martie, serviciile lituaniene de informatii, citate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ridicat tonul la adresa Rusiei luni, surprinzand pe toata lumea atunci cand a spus ca nu poate "exclude trimiterea de trupe terestre" occidentale in Ucraina. Experti intervievati de BFMTV spun ca aceasta demonstratie de forta echivaleaza cu o actiune de descurajare,…