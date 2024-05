Stiri pe aceeasi tema

- ”In contextul protestului pe care il vom organiza luni, 13 mai 2024, in fata Guvernului Romaniei, sub sloganul „Respect pentru munca si cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”, Blocul National Sindical aduce in continuare in atentia publicului inegalitatile…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza luni, 13 mai 2024, alaturi de cele 29 de federatii afiliate, un miting de protest in fata Guvernului Romaniei, sub sloganul „Respect pentru munca si cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”. Conform unui comunicat…

- Blocul National Sindical anunta ca va organiza un protest in fata sediului Guvernului, in data de 13 mai, pentru a cere reducerea fiscalitatii pe munca. Mitingul va fi urmat de un mars catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul…

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Peste 200 de posturi disponibile. LISTA, salarii, condiții de angajare Locuri de munca. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 214 locuri de munca. Salariile pot ajunge la 3000 sau chiar 6000 de euro,…

- „Ne propunem astfel sa aratam cat de multe obiective de investiții au fost finanțate cu bani europeni și realizate de administrații liberale, competente, in intreaga țara. Dincolo de conferințele regionale organizate in toata țara, inclusiv la Iași, azi, in cadrul campaniei noastre „Europa in fiecare…

- „Ne propunem astfel sa aratam cat de multe obiective de investiții au fost finanțate cu bani europeni și realizate de administrații liberale, competente, in intreaga țara. Dincolo de conferințele regionale organizate in toata țara, inclusiv la Iași, azi, in cadrul campaniei noastre „Europa in fiecare…

- Compania chineza de tehnologie Huawei a raspuns la decizia Romaniei de a-i interzice participarea la rețele 5G prin chemarea statului roman in judecata. Potrivit portalului instanțelor de judecata, Huawei Technologies, Huawei Internațional Co. Limited, Huawei Technologies Hungary Kit și Huawei International…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 114 locuri de munca pentru: mașinist CNC, muncitor necalificat in agricultultura, culegator in capșuni, muncitor necalificat in agricultultura – culegator…