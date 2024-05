Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a anunțat ca acordul cu Vincent Kompany e ca și parafat și ca oficializarea lui va fi facuta in scurt timp. De acum nu mai este nicio indoiala. Vincent Kompany va fi noul antrenor al lui Bayern Munchen. ...

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație la FCSB, spune ca, deocamdata, Al Duhail nu a platit clauza pentru Florinel Coman și el il ia in calcul pentru sezonul viitor. Plecarea lui Florinel Coman la Al Duhail sta sub semnul intrebarii. Reprezentanții clubului au fost recent la negocieri,…

- Statele Unite se declara in favoarea numirii actualului premier al Olandei, Mark Rutte, in funcția de viitor secretar general al NATO. Despre acest lucru a fost declarat in cadrul unui briefing pentru jurnaliști John Kirby, coordonatorul Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe pentru comunicare…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit prima reacție dupa remiza obținuta de echipa sa pe terenul lui Bayern Munchen, scor 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Tehnicianul nu a fost pe deplin mulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul ca elevii sai vor…

- Compania Chimcomplex anunța aprobarea „Planului de Masuri de Precauție și Dezvoltare Accelerata” pentru anul 2024, care vizeaza reduceri de costuri și accelerarea investițiilor, urmarind sa asigure stabilitatea și sustenabilitatea in fața dificultaților prezente și viitoare. Programul de reduceri de…

- Urban Titu se afla foarte aproape de a instala noul antrenor dupa desparțirea de Florin Anton. Tehnicianul targoviștean Marian Vatavu este in pole-position de a prelua banca tehnica a divizionarei D dambovițene. Oficialii liderului din Liga a 4-a se pare ca s-ar fi ințeles deja cu Marian, un antrenor…

- Croatul Igor Tudor va fi numit in functia de antrenor al echipei de fotbal Lazio Roma, dupa ce a ajuns la un acord cu conducerea clubului din capitala Italiei, anunta Gazzetta dello Sport si alte publicatii sportive din peninsula. Tudor il va inlocui pe italianul Maurizio Sarri, care a demisionat…