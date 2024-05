Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, cercetat sub control judiciar de procurorii DNA, s a prezentat in aceasta dimineata la Politie. In fata jurnalistilor, generalul r Florian Coldea nu a facut declaratii concrete cu privire la dosarul cauzei. Coldea a spus,…

- Dorin Alexandru Piscan, cetațeanul roman cercetat pentru tradare, in cazul caruia a fost dispusa arestarea preventiva, a colectat informații cu caracter militar și le-a transmis catre diplomați din Ambasada Rusiei, arata Serviciului Roman de Informați, intr-un comunicat.

- Fosti grei ai Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, sunt acuzati de trafic de influenta si spalare de bani. Dupa audieri maraton care au durat peste 15 ore, cei doi au fost plasati sub control judiciar pe cautiune. Au fost denuntati de un om de afaceri care spune ca i…

- Nume grele, astazi, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA): doi foști șefi ai Serviciului Roman de Informații (SRI) – Florian Coldea, fost director adjunct, precum și generalul in rezerva Dumitru Dumbrava, un apropiat al sau. Florian Coldea este audiat, joi, la sediul DNA, in urma unor acuzații…

- Informația momentului! Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava au fost chemați joi la DNA. Din cate s-a mai aflat, in dosar mai este audiat și avocatul Doru Traila, considerat a fi un apropiat al lui Dumbrava. Florian Coldea, ex-director adjunct al Serviciului Roman de Informații (SRI) și generalul…

- Inainte de minivacanța de 1 Mai și de Paște, la Sibiu au avut loc mai multe descinderi la unul dintre cei mai cunoscuți foști polițiști, dar și la trei ofițeri din conducerea Poliției sibiene.

- In ziua de Paște, romanii au primit un cadou inedit din partea Serviciului Roman de Informații (SRI), care și-a surprins urmaritorii de pe rețelele sociale cu mesaje pline de umor și creativitate. Cu un simț al ironiei bine pus la punct, SRI a transmis pe Facebook și Instagram un mesaj care a starnit…

- Vineri, 5 aprilie, la ora 18.24, in Poligonul de trageri antiaeriene Capu Midia, judetul Constanta a avut loc o detonare controlata executata de specialisti ai Serviciului Roman de Informatii si ai Ministerului Apararii Nationale. Potrivit MApN, procedura s a desfasurat in conditii de siguranta si cu…