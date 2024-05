Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ucraineni refugiați și-au gasit domiciliul intr-o casa la tara, in Romania. Proprietarul a facut o avere din aceasta situație.Caz incredibil in comuna Varfu Campului, județul Botoșani, situata aproape de granița cu Ucraina. In ultimii ani, numarul locuitorilor a explodat, nu datorita unor…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat, vineri, asigurari ca Romania va mentine ajutoarele pe care le acorda refugiatilor ucraineni. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca in momentul de fata exista 84.000 de cetateni ucraineni stabiliti in Romania dupa declansarea razboiului,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Iasi ca Romania va continua sa acorde sprijn financiar refugiatilor ucraineni, precizand ca spera sa nu existe un nou exod, cum s-a intamplat la inceputul razboiului, relateaza News.ro.„O sa mentinem ajutorul pe care il acordam refugiatilor ucraineni.…

- Schimbari majore au avut loc in conducerea Ministerului Apararii din Rusia, dupa peste doi ani de conflict in Ucraina. Președintele Vladimir Putin a propus o remaniere majora, inlocuindu-l pe șeful apararii, Serghei Șoigu, cu Andrei Belousov, un economist

- Guvernul de la București a aprobat in cadrul ședinței din 28 martie 2024 o Ordonanța de Urgența pentru modificarea art.1 alin.(10) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetațenilor straini sau apatrizilor…

- Sportivii ruși și belaruși nu vor defila la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor avea loc la vara, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Decizia a fost luata in contextul invaziei ruse din Ucraina, din februarie 2022. Cu toate acestea, sportivii din Rusia și…

- Ajutoarele pentru refugiații ucraineni urmeaza sa fie prelungite cu inca trei luni, pana la data de 30 iunie 2024. In principal, sumele provin din fonduri europene. Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede prelungirea schemei de ajutorare…

- Zeci de oameni s-au adunat marți la Universitatea “Ovidius” din Constanța pentru a marca implinirea a doi ani de la inceputul invaziei rusești asupra Ucrainei și pentru a sublinia eforturile și victoriile umanitare in fața unuia dintre cele mai distructive conflicte militare din istoria recenta a Europei.…