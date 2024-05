(GALERIE FOTO)Protest la Guvern. Dumitru Costin. ”Suportăm cele mai mari biruri” Update. „Tema principala a protestului nostru o reprezinta fiscalitatea in Romania. Astazi avem o situatie urata pentru cei care intra in categoria sociala a salariatilor. Noi suntem cei care suportam cele mai mari biruri. Lucru acesta trebuie sa se opreasca. De ce facem acest protest si de ce incepem aceasta campanie? Pentru ca vrem ca anul acesta, cand oamenii vor vota, sa voteze in cunostinta de cauza. Nu vrem sa ne mai trezim in campanie electorala cu mesaje de genul: „Va promitem ca o sa crestem salariile”, „O sa crestem pensiile”, „O sa facem nu stiu ce alte dracovenii”. Inainte de toate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

