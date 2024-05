Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum, o masura ampla a cat costa bunurile si serviciile la casa de marcat, a crescut cu 0,3% fata de martie, a raportat miercuri Biroul de Statistica a Muncii al Departamentului Muncii, acesta fiind putin sub estimarea Dow Jones, de 0,4%. Pe o baza de 12 luni, insa, IPC a crescut…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza constant preturile produselor de baza si verifica daca unii comercianti au crescut preturile nelegitim, a declarat presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu.„La ora actuala, procesam datele primite de la comercianti pentru a verifica daca aceste cresteri…

- Ministrul a informat la o intalnire cu reprezentantii comnerciantilor de carburanti, ca guvernul, in cadrul sedintei de miercuri, a analizat in detaliu situatia de pe piata carburantilor. El a constatat ca este razboi, iar pe piata carburantilor sunt preturi de razboi, ceea ce inseamna o povara grea…

- Datele referitoare la pIB sunt ajustate la sezonalizate si inflatie. Economistii chestionati de Dow Jones anticipasera o crestere economica de 2,4% ,dupa un avans de 3,4% in trimestrul al patrulea din 2023 si de 4,9% in perioada anterioara. Cheltuielile consumatorilor au crescut cu 2,5% in aceasta perioada,…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate azi. “Indicele preturilor…

- A treia luna consecutiva de preturi mai mari ale preturilor de consum raportate miercuri de Departamentul Muncii a urmat stirilor de saptamana trecuta potrivit ca cresterea locurilor de munca a accelerat in martie, rata somajului scazand la 3,8%, de la 3,9% in februarie. Presedintele Fed, Jerome Powell,…

- Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a fost 7,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Indicatorul ajunsese in ianuarie la 7,4%, de la 6,7% in decembrie. In intervalul analizat, prețurile marfurilor alimentare au crescut cu 4,48%, iar cele ale marfurilor…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…