Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a acordat un termen de doua saptamani comerciantilor de carburanti pentru a reduce din proprie initiativa preturile carburantilor la nivelul mediei regionale, a anunțat joi Ministerul Economiei de la Budapesta. In caz contrar, va interveni guvernul.

- Ce parere are Adrian Caciu in legatura cu prețul legumelor din Piața Obor? Ministrul a fost acolo și a decis sa compare prețurile cu cele din ultimii ani. „Prețuri astazi, Piata Obor. Aș intreba (nu ca nu aș cunoaște raspunsul dar ma gandesc ca unii dintre cei carora ma adresez ar putea ieși din ipocrizia…

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- Romania e și pe primul loc! Lucrarile de constructii au inregistrat o crestere modesta in Uniunea Europeana si in zona euro, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, insa Romania a fost de departe tara cu cel mai puternic avans pe acest segment, atat de la o luna la alta, cat si in ritm…

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…

- Mancam produse alimentare mai scumpe, in medie, cu 43% fața de 2019 cand nu aveam nici pandemie, nici criza energetica și nici razboi.Dintre produsele alimentare care nu ar fi trebuit sa mențina scumpiri mari sunt cele de panificație. Prețul painii a crescut cu peste 52%, arata cifrele Institutului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca a decis prelungirea cu 60 de zile a ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Seful Exectutivului a adaugat ca romanii trebuie sa beneficieze in continuare de stabilitatea pretulor la alimente si este clar ca plafonarea a…