Kievul a primit prima tranşă de 4,5 mld. euro din programul de ajutor decis de UE „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat in primele doua luni ale acestui an. Ucraina cheltuieste cea mai mare parte a veniturilor proprii pentru a-si finanta eforturile de aparare si foloseste fondurile de la aliatii sai occidentali pentru a plati salariile si pensiile din sectorul public pentru milioane de persoane si pentru a sustine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

