Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Aston Villa a incheiat la egalitate sambata seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia londoneza Chelsea. Sheffield United este prima echipa care retogradeaza din Premier League in acest sezon, scrie news.ro.

- Liverpool a avut joi seara in jocul cu Sheffield United (3-1), „lanterna roșie” din Premier League, o posesie fantastica de 83,1%, prag neatins de cand se țin statisticile Opta. Trupa lui Jurgen Klopp a depașit cu numai o zecime de procent un record deținut de-acum șase ani de Manchester City! S-a chinuit…

- Radu Dragușin (22 de ani) a evoluat pentru prima data aproape o repriza in Premier League, in Aston Villa – Tottenham (0-4), iar internaționalul roman și-a manifestat bucuria la finalul partidei. Dragușin a fost pana acum utilizat de Ange Postecoglou doar pe finalul a 3 jocuri din campionatul Angliei,…

- Echipa Arsenal Londra s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 6-0, pe terenul "lanternei rosii" Sheffield United, luni seara, in ultimul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres. "Tunarii" au deschis rapid scorul, prin Martin Odegaard (5), iar apoi si-au majorat…

- Fostul jucator al lui Everton și Sheffield United, Li Tie (46 de ani), a recunoscut in urma cu o luna ca și-a cumparat postul de selecționer al Chinei cu suma de 340.000 de euro. Astazi a venit sentința finala in cazul sau. Li Tie a recunoscut, de asemenea, ca a trucat mai multe meciuri: „Am platit…

- Antrenorul echipei Sheffield United, Chris Wilder, a fost amendat cu 11.500 de lire sterline pentru ca a criticat arbitrajul si a denuntat "lipsa de respect" aratata de un asistent care a mancat un sandvis in timpul unei discutii tensionate de dupa meci, relateaza AFP. ...

- Roberto De Zerbi este unul dintre antrenorii care au impresionat Europa odata cu venirea sa la Brighton. Acesta a dus echipa din Premier League in premiera in cupele europene, iar acum Barcelona il vede drept posibil inlocuitor al lui Xavi.

- ​Liverpool a invins-o pe Chelsea cu scorul de 4-1 in ultimul meci disputat in Premier League, iar Darwin Nunez, cel mai scump jucator cumparat de „cormorani”, a stabilit un record negativ in acest joc.