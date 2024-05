Războinicii din business, duel la FoodIntelForum FoodIntelForum AQUA Carpatica progreseaza. Conducatori de varf din business, autoritați centrale, mediul academic de varf se dueleaza. Experți din HoReCa și Retail dezbat trendurile, prefigureaza profiturile și dezvoltarea constanta in tehnologie și agricultura. Discutam și despre concepte noi de retail, alimente contrafacute și susținerea producatorilor și fermierilor romani. Oamenii de afaceri invața, oamenii de afaceri negociaza pe loc contracte intre ei. Ce spun „razboinicii” din business Varujan Pambuccian, Membru in Comisia de Agricultura din Camera Deputaților: „In momentul in care ai trasabilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FoodIntelForum AQUA Carpatica progreseaza. Evenimentul este de interes pentru sute de oameni. Este vorba despre conducatori de varf din business, autoritați centrale, persoane din mediul academic, care se dueleaza. Experți din HoReCa și Retail dezbat trendurile, prefigureaza profiturile și dezvoltarea…

- Asociația "Forța Fermierilor" informeaza ca astazi, la Ministerul Agriculturii, va avea loc ședința Comisiei pe problemele fermierilor, care se afla in dificultate de plata și care recent au protestat, noteaza Noi.md. Comisia urmeaza sa se intruneasca la ora 13.00. Potrivit agricultorilor, aceasta a…

- Continue reading Parc de retail pe 19 hectare dorit in Luna de Sus, aprobat la urbanism in comisia Consiliului Județean/ Proiectanții l-au comparat cu un viitor Parndorf, ansamblu de galerii comerciale din Austria at Info real.

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților anunța fermierii aradeni ca vor exista masuri de sprijin pentru cultivatorii de cartofi. In ședința de Guvern de astazi este aprobata o schema de minimis…

- Ministerul Agriculturii a anunțat inca o licitație de peste doua milioane de lei, in contextul organizarii Conferineței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura FAO. Daca anterior era vorba despre catering și inchirierea salii pentru eveniment, noua achiziție se va referi la servicii…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, in aceasta seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem, a declarat ministrul…

- FoodIntelForum a ajuns la a VII-a ediție. Evenimentul dedicat pentru agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa, se desfașoara in perioada 24-26 aprilie 2024, abordand teme cruciale precum finanțarea, sustenabilitatea și energia. Peste 50 de speakeri și aproape 300 de…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților anunța fermierii aradeni ca vor exista masuri de sprijin pentru pierderile suferite la anumite culturi. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…