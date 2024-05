Cele mai ”toxice” orașe din România. Harta poluării, prezentată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu Octavian Berceanu, fostul șef al Garzii Naționale de Mediu, a prezntat statistici alarmante care arata ca țara noastra se claseaza pe locul doi in Europa la nivelul poluarii, cu consecințe semnificative asupra sanatații populației și a mediului inconjurator.Conform declarațiilor lui Berceanu, in cadrul emisiunii „Diaspora in Direct”, Bucureștiul este "Capitala estica a poluarii", cu un prejudiciu estimat la șase milioane de euro anual, rezultat din impactul negativ al poluarii asupra mediului. Acesta a subliniat ca Romania inregistreaza o situație haotica, cu exemple precum o crescatorie de animale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

