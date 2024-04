FoodIntelForum AQUA Carpatica, progres uimitor FoodIntelForum AQUA Carpatica progreseaza. Evenimentul este de interes pentru sute de oameni. Este vorba despre conducatori de varf din business, autoritați centrale, persoane din mediul academic, care se dueleaza. Experți din HoReCa și Retail dezbat trendurile, prefigureaza profiturile și dezvoltarea constanta in tehnologie și agricultura. Varujan Pambuccian, Membru in Comisia de Agricultura din Camera Deputaților: „In momentul in care ai trasabilitate foarte clara despre un produs, ai o doza de incredere mult mai mare, lucru acesta se poate realiza prin agricultura de precizie și poate fi expus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

