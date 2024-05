Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou pe panza al pictorului impresionist francez Claude Monet a fost vandut miercuri seara cu aproape 35 de milioane de dolari la o licitatie organizata la New York, a anuntat casa Sotheby's, relateaza AFP.

- Un tablou al pictorului britanic Francis Bacon, scos la vinzare de casa Sotheby's, a fost vindut luni seara cu 25,7 milioane de euro in prima seara din cadrul noului sezon de licitatii de primavara de la New York. A fost pentru prima oara cind acest portret realizat de Francis Bacon, care il infatiseaza…

- Un tabloul de Claude Monet intitulat ''Le moulin de Limetz'', estimat la o suma cuprinsa intre 18 milioane si 25 de milioane de dolari, va fi expus la Paris de vineri pana luni inainte sa fie scos la licitatie, la jumatatea lunii mai, la New York, a anuntat miercuri casa de licitatii Christie's, potrivit…

- Intr-o seara de vara din 1889, Arthur Conan Doyle și Oscar Wilde s-au așezat la cina la hotelul Langham din Londra cu J.M Stoddart, omul de afaceri american și editor al revistei Lippincott’s Monthly Magazine. Cand au plecat, Wilde s-a angajat sa scrie „The Picture of Dorian Gray”, iar Conan Doyle a…

- Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a urcat pana la 8.394 de dolari tona, cel mai ridicat nivel atins vreodata. The post COTAȚII RECORD Cat de mult au crescut prețurile la cacao in doar 3 luni? first appeared on Informatia Zilei .

- Bitcoin a revenit la nivelul de 57.000 de dolari pentru prima data de la sfarsitul anului 2021, sustinut de cererea investitorilor prin intermediul fondurilor tranzactionate la bursa, precum si de noi achizitii din partea MicroStrategy Inc, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Activul…

- Peste 200.000 de dolari pentru pianul cu coada, aproape 2 milioane de dolari pentru tripticul lui Banksy. Obiecte memorabile ale lui Elton John au fost adjudecate cu aproape 8 milioane de dolari la o licitație organizata de Christie's la New York, prima d

- Astazi este Ziua Naționala Constantin Brancuși. Infinitul Constantin Brancuși s-a nascut la data de 19 februarie 1876, in satul Hobița din județul Gorj, Constantin Brancusi este cel mai bine vandut artist roman din toate timpurile, dar si unul dintre cei mai prezenti pe piata neagra a artei, estimata…