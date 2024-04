Stiri pe aceeasi tema

- Politicile in domeniul agriculturii sunt un punct important pe agenda discuțiilor Congresului PPE, organizat in intervalul 6-7 martie la București. PNL este gazda acestui eveniment politic important, care a adunat la lucrarile sale președinții Comisiei Europene și Parlamentului European, dar și 13 șefi…

- Fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au ieșit la proteste, iar acum comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat, intr-un interviu video, pentru StartupCafe.ro, la Bruxelles, ca Guvernul Romaniei nu a oferit fermierilor noștri un volum mare de ajutoare de stat,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- Fermierii belgieni au pornit, joi, un protest violent la Bruxelles, in fața Parlamentului European, chiar in ziua in care se desfașoara summitul liderilor europeni. Protestatarii au aprins focuri in fața Parlamentului European și protesteaza violent. Fermierii au inceput sa arunce cu oua in polițiști,…

- De cateva saptamani, fermierii de pe tot continentul au coborat in strada furia si ingrijorarea lor cu privire la mijloacele lor de existenta. Dupa protestele de miercuri, din fata Parlamentului European de la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis a doua zi Dialogul…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru fermieri:"Fermierii din toata Europa și din țara mea, Romania, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.Am solicitat Comisarului European pentru Agricultura, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator,…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a intervenit in plenul Parlamentului European, in cadrul dezbaterii privind fermierii europeni, pentru a solicita mai mult sprijin pentru aceștia din partea Uniunii Europene și asigurarea de subvenții egale pentru toți fermierii din statele membre."Domnule Comisar, fermierii…