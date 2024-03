Fermierii vor lua foc! UE extinde lista cu alimentele ucrainene scutite de taxe

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord provizoriu pentru a acorda producatorilor ucraineni de produse alimentare acces liber de taxe vamale pe pietele sale pana in iunie 2025, a anuntat miercuri Parlamentul European.

- Nicolae Ciuca a declarat in cadrul Congresului PPE ca formațiunea politica din care face parte o susține pe Ursula von der Leyen pentru candidatura sa la un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Nicolae Ciuca motiveaza alegerea facuta de PNL și susține ca, Ursula von der Leyen a gestionat in timpul…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- "Noi, europarlamentarii PNL și intreg Grupul PPE, am fost intotdeauna impotriva propunerii care ar fi afectat fermierii. Susținem agricultura sustenabila și protejarea mediului. Dar aceste obiective trebuie indeplinite impreuna cu fermierii, nu impotriva lor", a anunțat europarlamentarul PNL Siegfried…

- Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE va fi prelungita cu inca un an, Comisia Europeana avansand astazi o propunere in acest sens. In acelasi timp se va avea in vedere consolidarea protectiei produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata…

- In timp ce Europa fierbe, iar agricultorii francezi sunt in strada nemulțumiți de importurile alimentare care ii indeparteaza pe francezi de produsele locale, Comisia Europeana a luat o decizie șocanta: a propus reinnoirea suspendarii taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene…

- Acest lucru este realizat in conformitate cu angajamentele UE de a sprijini Ucraina atat timp cat este nevoie, mai arata comunicatul de presa al Executivului european. Aceste masuri comerciale autonome (MCA) sunt in vigoare din iunie 2022 si reprezinta un pilon esential al sprijinului ferm al UE pentru…

- Fermierii afectați de seceta, in 2023, pot cere suspendarea creditelor pana la finalul anului, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern. In data de 25 ianuarie, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența pentru stabilirea unor masuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producatorilor agricoli…