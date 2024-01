Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE va fi prelungita cu inca un an, Comisia Europeana avansand astazi o propunere in acest sens. In acelasi timp se va avea in vedere consolidarea protectiei produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Comisia precizeaza ca aceasta decizie se realizeaza in conformitate cu angajamentele UE de a sprijini Ucraina atat timp cat este nevoie. Masurile comerciale autonome (MCA) sunt in vigoare din iunie 2022 si reprezinta un pilon esential al sprijinului ferm…