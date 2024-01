Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE va fi prelungita cu inca un an, Comisia Europeana avansand astazi o propunere in acest sens. In acelasi timp se va avea in vedere consolidarea protectiei produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata…

- Acest lucru este realizat in conformitate cu angajamentele UE de a sprijini Ucraina atat timp cat este nevoie, mai arata comunicatul de presa al Executivului european. Aceste masuri comerciale autonome (MCA) sunt in vigoare din iunie 2022 si reprezinta un pilon esential al sprijinului ferm al UE pentru…

- Comisia Europeana a propus miercuri reinnoirea suspendarii taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE pentru inca un an. A consolidat, in acelasi timp, protectia produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar,…

- Comisia Europeana a propus miercuri reinnoirea suspendarii taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE pentru inca un an, consolidand in acelasi timp protectia produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- In cadrul ședinței de Guvern desfașurata joi, au fost implementate noi masuri de sprijin cu caracter temporar pentru producatorii agricoli, avand ca scop gestionarea efectelor secetei pedologice din anul 2023 și a consecințelor razboiului din Ucraina. Ministerul Agriculturii a facut anunțul vineri,…

- La data de 14 decembrie a.c., polițiștii din Onești au efectuat o noua reținere in legatura cu cazul de distrugere din comuna Ștefan cel Mare, aducand la lumina inca un individ banuit de comiterea acestei infracțiuni. Barbatul in varsta de 34 de ani a fost depistat și reținut pentru 24 de ore sub coordonarea…

- Intr-un gest fara precedent, Uniunea Europeana, prin intermediul Comisiei Europene și Parlamentului European, a ajuns la un acord istoric cu privire la interzicerea centralelor de apartament pe gaze in statele membre. Aceasta masura drastica face parte din eforturile extinse pentru reducerea dependenței…

- Importurile de zahar ucrainean in Uniunea Europeana au crescut de 10 ori in ultimul sezon, ajungand la 413 mii de tone, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, noteaza Radio Romania Actualitați. Aceasta tendința continua și in prezent, iar Brazilia și-a pierdut poziția de cel mai mare furnizor…