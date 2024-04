Stiri pe aceeasi tema

- Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Profitul net a crescut cu 144,5% fata de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Operatiunile de inalta calitate si vanzarile unor…

- Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic…

- Personalului diviziei, care are cateva sute de angajati care se ocupa de fuziuni si achizitii pentru Shell, i s-a spus ca va exista o reducere semnificativa a personalului, urmand a fi comunicate mai multe detalii in aprilie. ”Shell isi propune sa creeze mai multa valoare cu mai putine emisii, concentrandu-se…

- Modulul Intuitive Machines, ”Odysseus”, a devenit joi prima nava spatiala dezvoltata privat care a aselenizat pe suprafata Lunii – precum si prima nava spatiala din SUA care a aselenizat pe Luna in peste 50 de ani. Compania din Houston, Texas, a confirmat ca modulul IM-1 sta drept si trimite date inapoi…

- Unul dintre directorii executivi ai SpaceX, Tom Ochinero, paraseste compania spatiala a lui Elon Musk, o plecare rara la nivelul conducerii de varf, transmite CNBC. Tom Ochinero, vicepresedinte senior pentru afaceri comerciale, a demisionat luni, au declarat pentru CNBC persoane familiare cu problema.…

- Compania cu sediul central in Zurich a inregistrat un profit net pe intregul an de 3,2 miliarde de dolari, in conformitate cu asteptarile unui consens al analistilor, compilat de LSEG. Castigul a marcat o crestere de aproape 580% in comparatie cu profitul de 472 de milioane de dolari din anul precedent.…

- Ajutorul dat de Romania pentru Blue Air este incompatibil. Comisia Europeana a anunțat vineri ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa, scrie economedia.ro . Blue Air a intrat in insolvența…

- Acordul va face ca Thales sa foloseasca inteligenta artificiala, managementul datelor si realitatea virtuala pentru a anticipa defectiunile si pentru a reduce timpii de reparatii, marind numarul de zile in care navele sunt disponibile pentru a opera pe mare, a spus Ministerul Apararii. ”Intr-o perioada…