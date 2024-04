Guvernul francez a intervenit pentru a salva firma de servicii IT Atos Ca parte a acordului, guvernul francez va achizitiona diviziile de calcul avansate, sisteme critice pentru misiune si produse de securitate cibernetica ale Atos, conform scrisorii de intentie trimise de statul francez in weekend. Oferta s-a bazat pe o evaluare orientativa a intreprinderii intre 700 de milioane de euro (750 de milioane de dolari) si 1 miliard de euro, ca parte a ofertei, a spus firma. Activitatile de due diligence sunt programate sa inceapa in scurt timp, pentru a putea fi facuta o oferta fara caracter obligatoriu la inceputul lunii iunie, potrivit companiei IT. Ministrul francez… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

