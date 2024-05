I-a furat cardul unui prieten și a făcut cumpărături de 25.000 de lei Un barbat din Sibiu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce i-a furat cardul bancar unui prieten. Suspectul a facut plați online și a retras bani de la bancomat, fara nicio reținere, de 25.000 de lei. A fost prins dupa aproape doua luni și a fost reținut pentru 24 de […] The post I-a furat cardul unui prieten și a facut cumparaturi de 25.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

