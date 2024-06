Incident grav în Capitală. Copil și bunică, electrocutați la un supermarket Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga si sa spuna ca s-a curentat. […] The post Incident grav in Capitala. Copil și bunica, electrocutați la un supermarket appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

