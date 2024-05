Tânărul de 24 de ani care și-a ucis iubita de 21 de ani era drogat și gelos Tanarul de 24 de ani din Sibiu, care și-a ucis iubita in apartamentul in care locuiau, a declarat anchetatorilor ca era gelos și a recunsocut ca era și sub efectul drogurilor. Tanarul sibian, in varsta de 24 de ani, retinut pentru ca si-a omorat sambata prietena, o tanara de 21 de ani din judetul Brasov, […] The post Tanarul de 24 de ani care și-a ucis iubita de 21 de ani era drogat și gelos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

