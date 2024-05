Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul PATRIOT operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat marți, 14 mai, ca Romania are nevoie de unicul sistem Patriot care este operațional, iar decizia finala privind cedarea catre Ucraina se va lua in CSAT, potrivit TVR.„Nu a spus nimeni ca trebuie sa dam (n.red sistemul Patriot Ucrainei). Sunt echipamente solicitate…

- Romania a furnizat, sambata și duminica, energie electrica Ucrainei in regim de urgența, dupa ce rețeaua naționala de electricitate din statul vecin a fost afectata de bombardamentele rușilor. Alaturi de Romania, Polonia și Slovacia au intervenit prin exporturi de curent electric pentru a acoperi consumul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina sunt doar cateva dintre „ocupațiile“ serviciilor de spionaj rus in Romania. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a prezentat raportul pe activitate…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), organismul condus de președintele statului și care coordoneaza politica de aparare a Romaniei, a detaliat in raportul pe activitate pe anul 2023 care au fost principalele obiective ale serviciilor de informații ”ostile”, scrie G4Media.ro. Iata obiectivele…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intuneste, miercuri, in prima sedinta din acest an, in care se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Conform Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului…