Stiri pe aceeasi tema

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Renovarile la Palatul Cotroceni nu mai contenesc. In decursul celor doua mandate ale lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențiala a contractat nenumarate din lucrari. Acum, un nou contract a fost parafat pentru renovarea fațadelor a doua cladiri din curtea instituției. Incepand cu anul 2016, din…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- Presedinta Ungariei Novak Katalin se afla din nou in vizita privata in Romania. Ea a postat pe pagina de Facebook imagini din rezervația Cheile Virghisului, din județul Harghita, si de la meciul de hochei Corona Brasov – CS Miercurea Ciuc, unde a discutat cu primarul Brașovului, Allen Coliban. Astfel,…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Pagina premierului Marcel Ciolacu a fost luata cu asalt de mii de inimioare trimise de catre fanii sai din Bangladesh, Maroc, Libia sau Tunis la postarea in care anunța ca Romania va intra in Schengen cu frontiera aeriana. Postarea sa are peste 5.300 de like-uri, din care aproape 800 sunt hohote de…