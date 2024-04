Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in luna martie cea mai mare inflație din Uniunea Europeana, de 6,7%, la mare distanța de urmatoarea clasata, Croația, cu 4,9%, arata datele publicate miercuri de Biroul european de Statistica Eurostat, informeaza Ziarul Financiar.

- Un raport oficial al NATO arata ca Romania a cheltuit pentru aparare in 2023 1,6% din PIB, mai puțin decat limita obligatorie de 2% din PIB și chiar mai puțin decat media celor 30 de state membre de 1,73%. Bugetul Romaniei pentru aparare s-a ridicat in 2023 la 5,6 miliarde de dolari. In vara lui […]…

- Romania recorded the EU‘s highest annual inflation rate in February, at 7.1%, followed by Croatia with 4.8%, the EU’s statistical office said on Monday, according to See News. Romania also marked the highest monthly rise in consumer prices among EU member states in Southeast Europe (SEE) last month,…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Exporturile dinspre Republica Moldova spre Romania au inregistrat in 2023 o creștere anuala de cu 14,5%, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS) de la Chișinau. Astfel, Romania ramane principala destinație a marfurilor din R. Moldova, cu o pondere de 35,1 la suta din totalul exporturilor. In…

- Circa 13,6 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Romania in 2023, 85% dintre aceștia fiind co-naționali ai noștri și doar 15% fiind straini, arata datele transmise, luni, de Institutul Național de Statistica(INS). ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in 2023, ar fi intrat in Romania porumb, grau și rapița din Ucraina, deși existau interdicții din partea Uniunii Europene. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține ca nu știe nimic. „Din discutiile pe care le-am avut cu vama din Romania, nu mi s-a comunicat…