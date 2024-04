România în topul inegalităților de venituri din UE. Diferenţele dintre bogaţi şi săraci Romania inregistreaza unul dintre cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si veniturile mici ale populatiei, situandu-se pe locul al treilea intr-un top in care doar Bulgaria si Letonia raporteaza diferente mai mari intre veniturile bogatilor si cele ale saracilor. ”Romania inregistreaza unul dintre cele mai mari decalaje din UE intre veniturile […] The post Romania in topul inegalitaților de venituri din UE. Diferentele dintre bogati si saraci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza unul dintre cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si veniturile mici ale populatiei, situandu-se pe locul al treilea intr-un top in care doar Bulgaria si Letonia raporteaza diferente mai mari intre veniturile bogatilor si cele ale saracilor, arata un…

- Romania a avut in luna martie cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, de 6,7%, la distanța mare de urmatoarea clasata, Croatia, cu 4,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul European de Statistica – Eurostat. Media la nivelul UE a fost de 2,6%, in scadere de la 2,8% in februarie și de…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care este modificat Codul Rutier, numele sub care este cunoscuta OUG 195/2002. Proiectul este unul vast, cu modificari substanțiale legate in special de creșterea gradului de siguranța a circulației rutiere…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Politistii si procurorii au destructurat o retea de persoane suspectate de trafic de migranti, formata din cetateni romani, bulgari, irakieni si bengalezi. Gruparea aducea migrantii din Bulgaria, cu barca, si ii scotea din Romania, spre Germania, in masini de marfa. Fiecare persoana transportata platea…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Melodia Macarena a cantareței Erika Isac a inflamat rețelele de socializare, spiritele pudice și dezbaterile sociale cu privire la rolul femeii in Romania. Insa cantecul care s-a viralizat in „luna iubirii” nu este nicidecum primul cu un astfel de mesaj puternic in favoarea feminismului. Intr-o industrie…

- Romania received a warning on Wednesday for failing to fully comply with the Landfill and Waste Framework Directives despite having already been fined by the European Court of Justice in December, according to Euractiv. According to the Commission, Romania has successfully closed and rehabilitated 92…