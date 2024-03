VIDEO/FOTO. Mega-rețea de traficanți de migranți. Gruparea îi aducea din Bulgaria și îi scotea din România în TIR-uri Politistii si procurorii au destructurat o retea de persoane suspectate de trafic de migranti, formata din cetateni romani, bulgari, irakieni si bengalezi. Gruparea aducea migrantii din Bulgaria, cu barca, si ii scotea din Romania, spre Germania, in masini de marfa. Fiecare persoana transportata platea cel putin 4.000 de euro traficanților. Potrivit DIICOT, au fost facute […] The post VIDEO/FOTO. Mega-rețea de traficanți de migranți. Gruparea ii aducea din Bulgaria și ii scotea din Romania in TIR-uri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

