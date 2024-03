VIDEO. Cea mai puternică reţea de contrabandă cu ţigări, anihilată de DIICOT. Cine ar fi ajutat gruparea Zeci de percheziții au loc in 14 județe și in Bucuresti, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, iar prejudiciul din acest dosar s-ar ridica la aproape 13 milioane de euro. ”La data de 26 […] The post VIDEO. Cea mai puternica retea de contrabanda cu tigari, anihilata de DIICOT. Cine ar fi ajutat gruparea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

