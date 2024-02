Hackerii care au atacat cibernetic spitalele din România cer o răscumpărare în criptomonede. DIICOT a deschis o anchetă DIICOT anunta ca face cercetari in rem pentru acces ilegal la un sistem, perturbarea functionarii sistemelor informatice si operatiuni ilegale cu programe sau dispozitive informatice in cazul atacului cibernettic care a afectat luni activitatea mai multor spitale din București si din tara. Hackerii au cerut o rascumparare de de 3,5 BTC (aproximativ 157.000 EURO). Cercetarile […] The post Hackerii care au atacat cibernetic spitalele din Romania cer o rascumparare in criptomonede. DIICOT a deschis o ancheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

