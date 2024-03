Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc in 14 județe și in Bucuresti, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, iar prejudiciul din acest dosar s-ar ridica…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

- Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.

- Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina.

- Procurorii DIICOT Timișoara pun in aplicare, marți, 79 de mandate de percheziție domiciliara, in mai multe județe din țara, printre care și Constanța, pentru destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite…

- In anul in care Institutul Francez din Romania celebreaza centenarul, Festivalul Filmului Francez prezinta o ediție speciala, iar tema din acest an, „Vertiges”, surprinde vertijul și variațiile sale in cinema, intr-o epoca marcata de o accelerare continua, de schimbare și de pierdere a echilibrului,…

- A opta ediție a competiției Alpe Adrian Cup are loc in curand și va fi live pe AntenaPLAY. Vor participa echipe din 7 țari, precum Austria, Cehia, Croația, Polonia, Sovenia, Slovacia și Romania.

- Agentia de securitate interna a tarii din Caucazul de Nord sustine ca explozibilii erau ascunsi intr-un transport de baterii auto care a intrat in Georgia in ianuarie. Pe cale terestra, venind din Ucraina, via Romania, Bulgaria si Turcia, incarcatura fiind confiscata la granita Georgiei cu Rusia.Intr-un…