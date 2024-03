Fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches, extradat din Germania pentru a executa in Romania pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru luare de mita, a ajuns, miercuri, la Penitenciarul Rahova. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a amintit ”celor care inca mai cred ca pot scapa de justitie” ca vor fi adusi acasa, ”mai devreme sau […] The post Fostul primar Catalin Chereches, dus la Penitenciarul Rahova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .